Нефть Brent поднялась выше 45 долларов впервые с начала марта

Цены на нефть в среду, 5 июля, вернулись к росту, несмотря на увеличение числа случаев заражения коронавирусом по всему миру и в США. Поддержку ценам оказывают переговоры о новом пакете помощи американской экономике.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Нефть марки Brent подешевела на 1,42% до 45,06 долларов за баррель к 12:00 по киевскому времени, нефть WTI выросла на 1,46% до 42,31 долларов за баррель.

Brent поднялась выше 45 долларов впервые с 6 марта, когда цены на нефть рухнули из-за провала сделки ОПЕК+, а также эпидемии COVID-19.

Поддержку ценам оказали данные о резком снижении запасов нефти в США. По данным Американского института нефти (API), запасы упали на 8,6 млн баррелей до 520 миллионов баррелей за неделю, завершившуюся 1 августа.

"Можно с уверенностью сказать, что запасы нефти в США находятся в устойчивом нисходящем тренде, если официальные цифры подтвердят снижение на прошлой неделе", отметили аналитики ING Economics.

Число случаев заражения коронавирусом в США продолжило расти, а суточный рост количества смертей превышает 1 тысячу. Десятки штатов были вынуждены приостановить или отсрочить планы перезапуска экономики.

Поддержку ценам на нефть оказывают переговоры между демократами в Конгрессе и Белым домом о новом пакете помощи. Переговорщики Белого дома пообещали работать "круглосуточно" с демократами Конгресса, чтобы попытаться достичь соглашения о новых мерах помощи экономике к концу этой недели, в то время как пандемия наносит США тяжелый урон.

Напомним, Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники (группа ОПЕК+) договорились 15 июля сократить масштабы сокращения добычи нефти с августа до 7,7 млн баррелей в сутки.

Отметим, по данным НБУ, с июле 2020 года ситуация на мировых товарных и финансовых рынках улучшалась на фоне дальнейшего снятия карантинных ограничений в ряде стран.