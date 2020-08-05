Нафта Brent піднялася вище 45 доларів вперше з початку березня

Ціни на нафту в середу, 5 липня, повернулися до зростання, незважаючи на збільшення числа випадків зараження коронавірусом по всьому світу і в США. Підтримку цінам надають переговори про новий пакет допомоги американській економіці.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Нафту марки Brent подешевшала на 1,42% до 45,06 доларів за барель до 12:00 за київським часом, нафта WTI зросла на 1,46% до 42,31 доларів за барель.

Brent піднялася вище 45 доларів вперше з 6 березня, коли ціни на нафту впали з-за провалу операції ОПЕК+, а також епідемії COVID-19.

Підтримку цінам надали дані про різке зниження запасів нафти в США. За даними Американського інституту нафти (API), запаси впали на 8,6 млн барелів до 520 мільйонів барелів за тиждень, що завершився 1 серпня.

"Можна з упевненістю сказати, що запаси нафти в США знаходяться в стійкому низхідному тренді, якщо офіційні цифри підтвердять зниження минулого тижня", відзначили аналітики ING Economics.

Кількість випадків зараження коронавірусом в США продовжив зростати, а добове зростання кількості смертей перевищує 1 тисячу. Десятки штатів були змушені призупинити або відтермінувати плани перезапуску економіки.

Підтримку цінам на нафту надають переговори між демократами в Конгресі і Білим домом про новий пакет допомоги. Представники Білого дому пообіцяли працювати "цілодобово" з демократами Конгресу, щоб спробувати досягти угоди про нові заходи допомоги економіці до кінця цього тижня, у той час як пандемія завдає США тяжкої шкоди.

Нагадаємо, Організація країн-експортерів нафти і її союзники (група ОПЕК+) домовилися 15 липня скоротити масштаби скорочення видобутку нафти з серпня до 7,7 млн барелів на добу.

Зазначимо, за даними НБУ, з липні 2020 року ситуація на світових товарних та фінансових ринках поліпшувалася на тлі подальшого зняття карантинних обмежень в ряді країн.