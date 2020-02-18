ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Нефьодов рассказал о планах криминализировать товарную контрабанду

Новости » Политика     18.02.2020 - 11:01
Нефьодов рассказал о планах криминализировать товарную контрабанду
Фото: Максим Нефьодов (РБК-Украина)

Закон о товарной контрабанде будет затрагивать многих стейкхолдеров

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов рассказал о планах криминализировать товарную контрабанду. Об этом Нефьодов рассказал в интервью РБК-Украина.

Глава таможни отметил, что сейчас готовится законопроект, который затрагивает многих стейкхолдеров, в том числе Европейского союза.

"Конечно, это вопрос правоохранителей, это вопрос подследственности. В целом мы выступаем за криминализацию подакцизной группы и, возможно, крупномасштабной товарной контрабанды. Но точно буду готов сказать об этом примерно через несколько недель", - отметил он.

Напомним, на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил по приказу командующего ООС генерал-лейтенанта Владимира Кравченко усилили борьбу с перевозкой контрабанды из оккупированных территорий.

Отметим, в октябре 2019 года Кабинет министров Украины предложил ужесточить уголовную ответственность за контрабанду.

Контрабанда оружия, культурных ценностей, ядов, взрывчатки, техники для прослушки будет наказываться лишением свободы от 3 до 7 лет. Повторное нарушение - от 5 до 12 лет с конфискацией имущества. Контрабанда группой лиц и в особо крупных размерах - от 8 до 15 лет с конфискацией.

Хорошковский не влияет на таможню, - Нефьодов Нефьодов: лимит на посылки для беспошлинного ввоза не планируют менять
Новости Украины Максим Нефедовконтрабанда
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь