Фото: Максим Нефьодов (РБК-Украина)

Закон о товарной контрабанде будет затрагивать многих стейкхолдеров

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов рассказал о планах криминализировать товарную контрабанду. Об этом Нефьодов рассказал в интервью РБК-Украина.

Глава таможни отметил, что сейчас готовится законопроект, который затрагивает многих стейкхолдеров, в том числе Европейского союза.

"Конечно, это вопрос правоохранителей, это вопрос подследственности. В целом мы выступаем за криминализацию подакцизной группы и, возможно, крупномасштабной товарной контрабанды. Но точно буду готов сказать об этом примерно через несколько недель", - отметил он.

Напомним, на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил по приказу командующего ООС генерал-лейтенанта Владимира Кравченко усилили борьбу с перевозкой контрабанды из оккупированных территорий.

Отметим, в октябре 2019 года Кабинет министров Украины предложил ужесточить уголовную ответственность за контрабанду.

Контрабанда оружия, культурных ценностей, ядов, взрывчатки, техники для прослушки будет наказываться лишением свободы от 3 до 7 лет. Повторное нарушение - от 5 до 12 лет с конфискацией имущества. Контрабанда группой лиц и в особо крупных размерах - от 8 до 15 лет с конфискацией.