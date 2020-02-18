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Нефьодов розповів про плани криміналізувати товарну контрабанду

Новини » Політика     18.02.2020 - 11:01
Нефьодов розповів про плани криміналізувати товарну контрабанду
Фото: Максим Нефьодов (РБК-Україна)

Закон про товарну контрабанду буде зачіпати багатьох стейкхолдерів

Голова Державної митної служби Максим Нефьодов розповів про плани криміналізувати товарну контрабанду. Про це Нефьодов розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Голова митниці зазначив, що зараз готується законопроект, який торкається багатьох стейкхолдерів, в тому числі Європейського союзу.

"Звичайно, це питання правоохоронців, це питання підслідності. В цілому ми виступаємо за криміналізацію підакцизної групи і, можливо, великої товарної контрабанди. Але точно буду готовий сказати про це приблизно через кілька тижнів", - зазначив він.

Нагадаємо, на Донбасі, в районі проведення операції Об'єднаних сил за наказом командувача ООС генерал-лейтенанта Володимира Кравченка посилили боротьбу з перевезенням контрабанди з окупованих територій.

Зазначимо, в жовтні 2019 року Кабінет міністрів України запропонував посилити кримінальну відповідальність за контрабанду.

Контрабанда зброї, культурних цінностей, отрут, вибухівки, техніки для прослуховування буде каратися позбавленням волі від 3 до 7 років. Повторне порушення - від 5 до 12 років з конфіскацією майна. Контрабанда групою осіб в особливо великих розмірах - від 8 до 15 років з конфіскацією.

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Новини України Максим Нефедовконтрабанда
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