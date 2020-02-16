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На Донбассе усилили борьбу с контрабандой из оккупированных территорий

Новости » Экономика     16.02.2020 - 02:49
На Донбассе усилили борьбу с контрабандой из оккупированных территорий
Иллюстративное фото (УНИАН)

Ночью 15 февраля задержали партию контрафактных сигарет на сумму 20 млн гривен

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил по приказу командующего ООС генерал-лейтенанта Владимира Кравченко усилили борьбу с перевозкой контрабанды из оккупированных территорий. Об этом передает пресс-центр ООС.

В частности, в ночь на 15 февраля 2020 представители сектора безопасности и обороны и другие правоохранительные органы разоблачили схемы противоправного ввоза из неподконтрольной территории на территорию Украины контрафактной продукции (табачных изделий) на сумму более 20 млн гривен.

"Сейчас устанавливаются обстоятельства противоправной деятельности и круг причастных лиц. Позиция командующего операции ОС заключается в неотвратимом наказании всех, без исключения, лиц, чья вина будет доказана", - сообщили в пресс-центре.

Немного ранее, 12 февраля 2020, вблизи Константиновки Донецкой области обнаружили и изъяли две партии контрафактных сигарет, ориентировочной стоимостью более 0,5 млн гривен.

Напомним, ранее председатель Государственной таможенной службы Максим Нефьодов отметил, что в новом законе о криминализации контрабанды уголовная ответственность будет применяться только к контрабанде в крупных размерах.

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