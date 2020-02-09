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Нефьодов рассказал детали нового закона о криминализации контрабанды

Новости » Политика     09.02.2020 - 12:41
Нефьодов рассказал детали нового закона о криминализации контрабанды
Фото: Максим Нефьодов (РБК-Украина)

Уголовная ответственность будет грозить за контрабанду в больших объемах  

В новом законе о криминализации контрабанды уголовная ответственность будет применяться только к контрабанде в больших размерах. Об этом в интервью DT.UA рассказал глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов.

По его словам, на сегодня Таможня с Минюстом работают над текстом законопроекта, чтобы корректно выписать текст. Он также предположил, что в украинских реалиях жесткие меры, прописанные в законе, в реальности приведут к худшим результатам.

Также Нефьодов отметил, что уголовная ответственность будет применяться только к достаточно высокому порогу контрабанды.

"Если, например, Range Rover везет 1600 пачек сигарет, то надо конфисковать, оштрафовать, забрать Range Rover и на этом остановиться. А не осуждать человека на пять лет условного срока. Только в случае, если везут коммерческую партию, например на миллион долларов, тут уже должно быть уголовное наказание", - добавил он.

Он также отметил, что один законопроект по криминализации уже готов, и на сегодня при участии ЕС устраняются замечания.

Напомним, в октябре 2019 года Кабинет министров Украины предложил ужесточить уголовную ответственность за контрабанду.

Контрабанда оружия, культурных ценностей, ядов, взрывчатки, техники для прослушки будет наказываться лишением свободы от 3 до 7 лет. Повторное нарушение - от 5 до 12 лет с конфискацией имущества. Контрабанда группой лиц и в особо крупных размерах - от 8 до 15 лет с конфискацией.

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