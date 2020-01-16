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В Днепре разоблачили канал контрабанды психотропных веществ из ЕС

Новости » Происшествия     16.01.2020 - 15:26
В Днепре разоблачили канал контрабанды психотропных веществ из ЕС
Фото: обыски у злоумышленников (ssu.gov.ua)

Злоумышленники распространяли психотропные вещества на территории Днепропетровской области

В Днепре правоохранители блокировали канал контрабанды психотропных веществ из одной из стран Европейского союза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ).

Как установили следователи, злоумышленники заказывали партии наркотиков из Евросоюза через интернет в постоянного реализатора. Ежемесячно наркоторговцы получали в среднем четыре посылки с психотропными веществами стоимостью почти 2,5 тыс. долларов.

"Злоумышленники реализовывали психотропы на территории Днепропетровского региона через разветвленную сеть дилеров с использованием ботов в интернет-мессенджерах и служб курьерской доставки", - рассказали в СБУ.

Отмечается, что организатор преступной деятельности был задержан во время получения очередного отправления, в котором находилось более 200 таблеток психотропного вещества. Во время обысков по месту жительства фигурантов дела была обнаружена нарколаборатория и наркотические вещества.

"В помещении они наладили полный цикл наркопроизводства. Выращивали марихуану в теплице, высушивали, измельчали и расфасовывали в пакеты для продажи", - говорится в сообщении.

По факту преступной деятельности правоохранители открыли уголовное производство по ст. 305 (контрабанда наркотических средств) и ст. 307 (незаконное производство и сбыт наркотиков и психотропных веществ) Уголовного кодекса.

Напомним, ранее сообщалось, что в Закарпатской области полиция разоблачила мужчину, который организовал канал сбыта наркотического вещества между двумя областями. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.

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