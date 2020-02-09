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Нефьодов розповів деталі нового закону про криміналізацію контрабанди

Новини » Політика     09.02.2020 - 12:41
Нефьодов розповів деталі нового закону про криміналізацію контрабанди
Фото: Максим Нефьодов (РБК-Україна)

Кримінальна відповідальність буде загрожувати за контрабанду у великих обсягах

У новому законі про криміналізацію контрабанди кримінальна відповідальність буде застосовуватися тільки до контрабанди у великих розмірах. Про це в інтерв'ю DT.UA розповів голова Державної митної служби Максим Нефьодов.

За його словами, на сьогодні Митниця з Мін'юстом працюють над текстом законопроекту, щоб коректно виписати текст. Він також припустив, що в українських реаліях жорсткі заходи, прописані в законі, у реальності призведуть до гірших результатів.

Також Нефьодов зазначив, що кримінальна відповідальність буде застосовуватися лише до досить високого порогу контрабанди.

"Якщо, наприклад, Range Rover везе 1600 пачок сигарет, то треба конфіскувати, оштрафувати, забрати Range Rover і на цьому зупинитися. А не засуджувати людину на п'ять років умовного терміну. Тільки у випадку, якщо везуть комерційну партію, наприклад на мільйон доларів, тут вже має бути кримінальне покарання", - додав він.

Він також зазначив, що один законопроект щодо криміналізації вже готовий, і на сьогодні за участю ЄС усуваються зауваження.

Нагадаємо, в жовтні 2019 року Кабінет міністрів України запропонував посилити кримінальну відповідальність за контрабанду.

Контрабанда зброї, культурних цінностей, отрут, вибухівки, техніки для прослуховування буде каратися позбавленням волі від 3 до 7 років. Повторне порушення - від 5 до 12 років з конфіскацією майна. Контрабанда групою осіб в особливо великих розмірах - від 8 до 15 років з конфіскацією.

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