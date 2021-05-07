Недродобычу планируют вывести из "тени": комитет Рады одобрил закон

Закон предлагает предоставить право гражданам Украины на получение части дохода государства от рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых. Предусмотрено ограничить право быть недропользователями для граждан и юридических лиц России.

В документе прописано создание государственного веб-портала "Интерактивная карта пользования недрами и геологии Украины" как единой информационной системы пользования недрами. Предусмотрено предоставление документов и отчетности в электронной форме через электронный кабинет.

Геологическое изучение предлагается заменить на комплексное (сквозное) специальное разрешение сроком от 3 до 20 лет, в рамках которого разрешается совмещать разведку полезных ископаемых с их добычей.

Планируется установить исчерпывающий перечень случаев предоставления спецразрешения без проведения аукциона и вдвое сократить список документов для его предоставления.

Определяется четкий и исчерпывающий перечень случаев, когда возможно аннулировать разрешение на пользование недрами, а также случаев его временной остановки.

"Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде принять законопроект за основу", - указано в сообщении.