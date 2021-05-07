Недродобычу планируют вывести из "тени": комитет Рады одобрил закон

В Украине недродобычу хотят вывести из "тени". Комитет Верховной рады по вопросам экологической политики и природопользования рекомендует принять доработанный законопроект №4187.
Закон предлагает предоставить право гражданам Украины на получение части дохода государства от рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых. Предусмотрено ограничить право быть недропользователями для граждан и юридических лиц России.
В документе прописано создание государственного веб-портала "Интерактивная карта пользования недрами и геологии Украины" как единой информационной системы пользования недрами. Предусмотрено предоставление документов и отчетности в электронной форме через электронный кабинет.
Геологическое изучение предлагается заменить на комплексное (сквозное) специальное разрешение сроком от 3 до 20 лет, в рамках которого разрешается совмещать разведку полезных ископаемых с их добычей.
Планируется установить исчерпывающий перечень случаев предоставления спецразрешения без проведения аукциона и вдвое сократить список документов для его предоставления.
Определяется четкий и исчерпывающий перечень случаев, когда возможно аннулировать разрешение на пользование недрами, а также случаев его временной остановки.
"Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде принять законопроект за основу", - указано в сообщении.
Напомним, в начале марта профильный комитет утвердил текст доработанного закона.
Как писало РБК-Украина, в начале февраля Рада отправила этот закон на доработку в профильный комитет.
Кроме того, в Украине могут ужесточить ответственность за незаконную добычу полезных ископаемых. ВРУ в ноябре 2020 поддержала за основу соответствующий законопроект №3576.