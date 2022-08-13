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Недовольные из-за возможного визового бана россияне могут жаловаться в Кремль, - Кулеба

Новина українською →
Киев, Суббота 13 августа 2022 14:14
Недовольные из-за возможного визового бана россияне могут жаловаться в Кремль, - Кулеба Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Россияне, недовольные перспективой визового бана, могут направить свои жалобы в Кремль и своим соотечественникам, которые поддерживают войну.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter-аккаунт.

"Россияне, недовольные перспективой запрета на туристические поездки в Европу, могут направить свои жалобы в Кремль и более 70% своих соотечественников, поддерживающих войну", - написал министр, добавив, что "никто не предлагает запрещать тем немногим россиянам, которым может понадобиться убежище или гуманитарный въезд".

Напомним, президент Украины призвал страны ввести запрет въезда для всех россиян в страны Запада, пояснив, что это поможет заставить россиян понять, что они причастны к войне РФ против Украины.

Такую инициативу уже поддержали в Эстонии, Чехии и Латвии.

Кроме того, МИД Чехии предложит странам ЕС рассмотреть запрет шенгенских виз для россиян уже в конце августа.

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