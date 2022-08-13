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Незадоволені через можливий візовий бан росіяни можуть скаржитися в Кремль, - Кулеба

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Київ, Субота 13 серпня 2022 14:14
Незадоволені через можливий візовий бан росіяни можуть скаржитися в Кремль, - Кулеба Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Росіяни, незадоволені перспективою візового бана, можуть направити свої скарги в Кремль і своїм співвітчизникам, які підтримують війну.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає РБК-Україна з посиланням на його Twitter-аккаунт.

"Росіяни, незадоволені перспективою заборони на туристичні поїздки в Європу, можуть направити свої скарги в Кремль і більше 70% своїх співвітчизників, що підтримують війну", - написав міністр, додавши, що "ніхто не пропонує забороняти тим небагатьом росіянам, яким може знадобитися притулок або гуманітарний в'їзд".

Нагадаємо, президент України закликав країни ввести заборону в'їзду для всіх росіян в країни Заходу, пояснивши, що це допоможе змусити росіян зрозуміти, що вони причетні до війни РФ проти України.

Таку ініціативу вже підтримали в Естонії, Чехії та Латвії.

Крім того, МЗС Чехії запропонує країнам ЄС розглянути заборону шенгенських віз для росіян вже в кінці серпня.

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