Неприкосновенность, обеспечение и защита: Лукашенко подписал гарантии для себя и семьи

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал поправки к закону о президенте. Среди них, в частности, гарантии на неприкосновенность, пожизненную охрану и право на государственную недвижимость после отставки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радыё Свабода" .

Поправки предусматривают приведение закона в соответствие с обновленной Конституцией и, в частности, определяют гарантии для президента и его семьи. В том числе - после прекращения его полномочий.

Гарантии президента, выполняющего свои полномочия, включают в себя государственное обеспечение и службу. Их перечень утвержден в обновленной редакции. Среди смен, кроме служебных жилых помещений, президенту обязаны предоставить помещение для временного пребывания и отдыха.

В перечень также приложены пункты материально-технического, социального, бытового и другого обслуживания, а также государственной и специальной связи.

В новой редакции предусмотрено, что все гарантии президента, за исключением заработной платы, распространяются и на членов его семьи во время пребывания в должности.

Закон дополнен главой о гарантиях для президента, прекратившего исполнение своих полномочий, и членов его семьи (родителей, супругов, детей, в том числе совершеннолетних).

Президент, прекративший исполнение своих полномочий:

становится делегатом Всебелорусского народного собрания, а с его согласия - пожизненным членом Совета Республики (не распространяется на президента, прекратившего исполнение своих полномочий в связи с невозможностью исполнять свои обязанности по состоянию здоровья);

сможет участвовать в "управлении некоммерческими организациями, основанными им в целях содействия укреплению белорусской государственности, осуществления деятельности в социальной, культурной, образовательной, спортивной и других общественно полезных сферах";

будет иметь пожизненную государственную охрану;

имеет неприкосновенность, "не может быть привлечен к уголовной ответственности за действия, совершенные в связи с исполнением своих полномочий президента", его нельзя задерживать или судить в связи с этим; кроме того, члены его семьи также будут иметь иммунитет;

также будут неприкосновенны жилье и офисные помещения, транспорт, средства связи, другое имущество, документы экс-президент и его семьи;

сохранит право на прежнее "президентское" медицинское и транспортное обслуживание (в порядке, определенном законодательными актами);

жизнь и здоровье экс-президента должны быть застрахованы на средства республиканского бюджета;

имеет право на пожизненное ежемесячное денежное содержание в размере оклада действующего президента, установленного законом;

безвозмездно получат в собственность недвижимое имущество государственной собственности для проживания, в том числе "земельный участок с расположенными на нем капитальными зданиями, изолированные помещения, другое недвижимое имущество" и "движимое имущество, связанное с улучшением и эксплуатацией недвижимого имущества", при этом он не будет платить подоходный налог с этого имущества;

смогут иметь помощников, бесплатно пользоваться государственной и спецсвязью;

смогут бесплатно пользоваться залами для официальных лиц и делегаций аэропортов и вокзалов;

каждый из членов семьи бывшего президента после его смерти получит денежную помощь в размере, предусмотренном для президента, прекратившего исполнение своих полномочий;

уголовные дела о преступлениях против президента, прекратившего исполнение своих полномочий, и его семьи будет рассматривать Верховный суд.

В проекте также содержится новая статья о том, что погребение и увековечение памяти президента, а также президента, прекратившего свои полномочия, осуществляются на средства республиканского бюджета.

Кроме того, нынешние поправки устанавливают, что президентом Беларуси может стать только гражданин, не младше 40 лет, проживший в республике не менее 20 лет перед выборами и не имеющий вида на иностранное проживание.