Неприкосновенность, обеспечение и защита: Лукашенко подписал гарантии для себя и семьи
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал поправки к закону о президенте. Среди них, в частности, гарантии на неприкосновенность, пожизненную охрану и право на государственную недвижимость после отставки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радыё Свабода".
Поправки предусматривают приведение закона в соответствие с обновленной Конституцией и, в частности, определяют гарантии для президента и его семьи. В том числе - после прекращения его полномочий.
Гарантии президента, выполняющего свои полномочия, включают в себя государственное обеспечение и службу. Их перечень утвержден в обновленной редакции. Среди смен, кроме служебных жилых помещений, президенту обязаны предоставить помещение для временного пребывания и отдыха.
В перечень также приложены пункты материально-технического, социального, бытового и другого обслуживания, а также государственной и специальной связи.
В новой редакции предусмотрено, что все гарантии президента, за исключением заработной платы, распространяются и на членов его семьи во время пребывания в должности.
Закон дополнен главой о гарантиях для президента, прекратившего исполнение своих полномочий, и членов его семьи (родителей, супругов, детей, в том числе совершеннолетних).
Президент, прекративший исполнение своих полномочий:
- становится делегатом Всебелорусского народного собрания, а с его согласия - пожизненным членом Совета Республики (не распространяется на президента, прекратившего исполнение своих полномочий в связи с невозможностью исполнять свои обязанности по состоянию здоровья);
- сможет участвовать в "управлении некоммерческими организациями, основанными им в целях содействия укреплению белорусской государственности, осуществления деятельности в социальной, культурной, образовательной, спортивной и других общественно полезных сферах";
- будет иметь пожизненную государственную охрану;
- имеет неприкосновенность, "не может быть привлечен к уголовной ответственности за действия, совершенные в связи с исполнением своих полномочий президента", его нельзя задерживать или судить в связи с этим; кроме того, члены его семьи также будут иметь иммунитет;
- также будут неприкосновенны жилье и офисные помещения, транспорт, средства связи, другое имущество, документы экс-президент и его семьи;
- сохранит право на прежнее "президентское" медицинское и транспортное обслуживание (в порядке, определенном законодательными актами);
- жизнь и здоровье экс-президента должны быть застрахованы на средства республиканского бюджета;
- имеет право на пожизненное ежемесячное денежное содержание в размере оклада действующего президента, установленного законом;
- безвозмездно получат в собственность недвижимое имущество государственной собственности для проживания, в том числе "земельный участок с расположенными на нем капитальными зданиями, изолированные помещения, другое недвижимое имущество" и "движимое имущество, связанное с улучшением и эксплуатацией недвижимого имущества", при этом он не будет платить подоходный налог с этого имущества;
- смогут иметь помощников, бесплатно пользоваться государственной и спецсвязью;
- смогут бесплатно пользоваться залами для официальных лиц и делегаций аэропортов и вокзалов;
- каждый из членов семьи бывшего президента после его смерти получит денежную помощь в размере, предусмотренном для президента, прекратившего исполнение своих полномочий;
- уголовные дела о преступлениях против президента, прекратившего исполнение своих полномочий, и его семьи будет рассматривать Верховный суд.
В проекте также содержится новая статья о том, что погребение и увековечение памяти президента, а также президента, прекратившего свои полномочия, осуществляются на средства республиканского бюджета.
Кроме того, нынешние поправки устанавливают, что президентом Беларуси может стать только гражданин, не младше 40 лет, проживший в республике не менее 20 лет перед выборами и не имеющий вида на иностранное проживание.
Режим Лукашенко в Беларуси
В августе 2020 года в Беларуси вспыхнули массовые акции неповиновения. Люди вышли на улицы по всей стране после объявления предварительных результатов выборов, согласно которым Александр Лукашенко якобы получил 80% голосов и снова остался на посту президента Беларуси.
Еще перед голосованием белорусский режим, боясь поражения на выборах, начал преследовать всех возможных оппонентов. Когда Центризбирком Беларуси объявил предварительные результаты выборов, тысячи белорусов вышли на улицы, чтобы показать свое несогласие с явной фальсификацией.
Почти сразу белорусские силовики применили против несогласных с результатами президентских выборов протестующих неоправданное насилие. ОМОН расстреливал людей резиновыми пулями, забрасывал толпу дымовыми и светошумовыми гранатами, бил дубинками, после чего задерживал. Митингующих из Минска отправляли в СИЗО, где их избивали и пытали.
За притеснения оппозиции, разгон протестов, а также преследование журналистов на режим Лукашенко уже было наложено несколько пакетов санкций со стороны ЕС и других стран мира. Кроме того, в ЕС уже готовят новые санкции за другие преступления режима.
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