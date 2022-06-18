Есть ли недостаток сыворотки от ботулизма: что говорят в Минздраве

Он отметил, что сыворотка от ботулизма уже давно не ввозится в Украину из России.

"Это достаточно специфический продукт, которого нет на уровне каждой больницы. Мы сейчас активно сотрудничаем с Всемирной организацией здравоохранения, с другими международными партнерами, чтобы получать такую сыворотку и как гуманитарный груз", - сказал он.

Комарида добавил, что сыворотка поступала в Украину и после 24 февраля как гуманитарный груз.

Также он отметил, что Украине перестали поставлять лекарственные средства из РФ еще восемь лет назад, когда началась война на Донбассе.

Но он отметил, что Россия - не единственный производитель этой сыворотки. Поэтому ее поставляли из других стран.