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Есть ли недостаток сыворотки от ботулизма: что говорят в Минздраве

Фото: в Минздраве рассказали, есть ли недостаток сыворотки от ботулизма (РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Елизавета Драбкина

Украина договаривается с ВОЗ о поставках сыворотки от ботулизма как гуманитарном грузе.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал заместитель министра здравоохранения Александр Комарида.

Он отметил, что сыворотка от ботулизма уже давно не ввозится в Украину из России.

"Это достаточно специфический продукт, которого нет на уровне каждой больницы. Мы сейчас активно сотрудничаем с Всемирной организацией здравоохранения, с другими международными партнерами, чтобы получать такую сыворотку и как гуманитарный груз", - сказал он.

Комарида добавил, что сыворотка поступала в Украину и после 24 февраля как гуманитарный груз.

Также он отметил, что Украине перестали поставлять лекарственные средства из РФ еще восемь лет назад, когда началась война на Донбассе.

Но он отметил, что Россия - не единственный производитель этой сыворотки. Поэтому ее поставляли из других стран.

Напомним, в Минздраве рассказали, ожидать ли украинцам дефицит инсулина из-за санкций на лекарства из России.

Как сообщалось ранее, в Украине могут запустить доставку лекарств дронами.

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Министерство здравоохранения Украины