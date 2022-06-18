Чи є нестача сироватки від ботулізму: що кажуть у МОЗ

Він зазначив, що сироватка від ботулізму вже давно не ввозиться в Україну з Росії.

"Це є достатньо специфічний продукт, якого немає на рівні кожної лікарні. Ми зараз активно співпрацюємо з Всесвітньою організацією охорони здоров'я, з іншими міжнародними партнерами, щоб отримувати таку сироватку і як гуманітарний вантаж", - сказав він.

Комаріда додав, що сироватка надходила в Україну і після 24 лютого як гуманітарний вантаж.

Також він відмітив, що Україна перестали постачати лікарські засоби з РФ ще вісім років тому, коли розпочалася війна на Донбасі.

Але він зазначив, що Росія - не єдиний виробник цієї сироватки. Тому її постачали з інших країн.