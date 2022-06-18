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Чи є нестача сироватки від ботулізму: що кажуть у МОЗ

Фото: у МОЗ розповіли, чи є нестача сироватки від ботулізму (РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Єлизавета Драбкіна

Україна домовляється з ВООЗ щодо постачання сироватки від ботулізму як гуманітарний вантаж.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів заступник міністра охорони здоров'я Олександр Комаріда.

Він зазначив, що сироватка від ботулізму вже давно не ввозиться в Україну з Росії.

"Це є достатньо специфічний продукт, якого немає на рівні кожної лікарні. Ми зараз активно співпрацюємо з Всесвітньою організацією охорони здоров'я, з іншими міжнародними партнерами, щоб отримувати таку сироватку і як гуманітарний вантаж", - сказав він.

Комаріда додав, що сироватка надходила в Україну і після 24 лютого як гуманітарний вантаж.

Також він відмітив, що Україна перестали постачати лікарські засоби з РФ ще вісім років тому, коли розпочалася війна на Донбасі.

Але він зазначив, що Росія - не єдиний виробник цієї сироватки. Тому її постачали з інших країн.

Нагадаємо, у МОЗ розповіли, чи очікувати українцям на дефіцит інсуліну через санкції на ліки з Росії.

Як повідомлялося раніше, в Україні можуть запустити доставку ліків дронами.

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Мінстерство охорони здоров'я України