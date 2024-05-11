Не достаточно страхового стажа: какие выплаты могут получить украинцы вместо пенсии
Украинцы, которые не накопили трудовой стаж к пенсионному возрасту, имеют право на временную государственную помощь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал "Дія".
Лица, которые достигли возраста, указанного в части 1 статьи 26 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", но не приобрели право на пенсионные выплаты в связи с отсутствием, имеют право на временную помощь при наличии страхового стажа не менее 15 лет.
Размер таких социальных выплат равен разнице между прожиточным минимумом инвалида и средним доходом на одного члена семьи за последние шесть месяцев. При этом размер таких выплат не может превышать 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который на сегодняшний день составляет 3 028 гривен.
Такие выплаты предоставляются после достижения 65-летнего возраста; в возрасте 63 лет такая помощь предоставляется только в том случае, если у пенсионера недостаточно страхового стажа.
Оформление такой помощи происходит через личное обращение лица. Пенсионер должен подать соответствующее заявление в органы соцзащиты. К нему необходимо приложить такой пакет документов:
- удостоверение личности (паспорт);
- идентификационный код;
- сведения об имущественном состоянии;
- декларацию о доходах;
- сведения о состоянии семьи (члены семьи о которых указано в декларации);
- справку о количестве приобретенного стажа.
Отметим, что в 2024 году для выхода на пенсию в возрасте 60 лет потребуется не менее 31 года страхового стажа. Каждый год количество лет страхового стажа, необходимого для выхода на пенсию в возрасте 60 лет, будет увеличиваться на 12 месяцев и достигнет 35 лет в 2028 году.
Ранее сообщалось, что украинцы могут "купить" страховой стаж для выхода на пенсию в 60 лет или для получения более высокой пенсии.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.