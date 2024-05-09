Українці можуть "купити" страховий стаж для отримання пенсії: як це зробити
Українці можуть "купити" страховий стаж для виходу на пенсію у 60 років або для отримання вищої пенсії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду.
Як скористатися послугою
Перш за все потрібно укласти договір з Пенсійним фондом України (ПФУ) - зробити це можна онлайн через веб-портал електронних послуг фонду.
Потім потрібно зробити такі кроки:
- увійдіть в особистий кабінет Пенсійного фонду з використанням кваліфікованого електронного підпису, Дія.підпису або системи GOV.ID.
- оберіть розділ "Комунікація з ПФУ", далі натисніть "Договір на добровільну участь";
- внесіть персональні дані особи, на користь якої ви хочете робити внески (ПІБ, податковий номер, серію і номер паспорта, дату народження).
- якщо платите за себе, натисніть "Бажаю сплачувати внески за себе" й вкажіть необхідну інформацію;
- дайте згоду на обробку даних і підтвердіть внесені дані;
- підпишіть договір за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), натиснувши кнопку "Підписати й сплатити";
- сплатіть внески, обравши зручний для вас спосіб: через "Portmone" чи платіжне доручення.
Хто може докупити стаж
- Застраховані й незастраховані люди
- старші 16 років, котрі належать до однієї з цих категорій:
- працевлаштовані за кордоном, проте хочуть отримувати пенсію в Україні;
- передпенсійного віку, яким не вистачає стажу для отримання пенсії;
- з низьким рівнем офіційного доходу, які хочуть збільшити розмір пенсії у майбутньому.
Робити внески можна як за себе, так і за іншу людину, якщо вона не є пенсіонером.
Щоб особі, яка не працює, був зарахований повний місяць страхового стажу, за неї має бути сплачено щонайменше мінімальний страховий внесок.
Його розраховують за формулою:
- мінімальна заробітна плата х 22%
З 1 квітня 2024 року мінімальний страховий внесок становить 1760 грн.
Суми сплачених страхових внесків зараховуються за місяць, у якому кошти надійшли на рахунок Пенсійного фонду України.
Нагадаємо, що у 2024 році для виходу на пенсію після досягнення віку 60 років необхідно мати не менше 31 року страхового стажу. Щороку страховий стаж, що дає право виходу на пенсію у 60 років, збільшується на 12 місяців та у 2028 році становитиме 35 років.