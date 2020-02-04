Недоработки "Укрэнерго" привели к проблемам вокруг экспорта электроэнергии, - министр

Иллюстративное фото (УНИАН)

Министр выразил надежду, что эти недоработки в ближайшее время будут исправлены

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" не заключила с операторами энергосистем соседних стран договоры, которые могли бы позволить избежать экспортерам электроэнергии двойной уплаты тарифа на передачу (страны из которой экспортируют и в которую экспортируют), что привело к ситуации, когда некоторые украинские компании отказываются платить тариф на передачу при экспортных операциях. Об этом в эфире одного из национальных телеканалов заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

"Расходы покрываются и балансируются между системными операторами. Так случилось, что наш системный оператор не наработал это решение, не подписал соответствующие договоры о взаимозачетах и, соответственно, иногда происходит ситуация, что можно заплатить дважды: и там конечный потребитель (условно поляк) оплатит за это, и здесь мы должны брать (оплату - ред.), потому что нам никто не платит за пользование украинскими сетями. Это недоработка системного оператора, надеюсь в ближайшее время доработают", - отметил министр.

Напомним, что Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) инициировала внесении изменений в Кодекс системы передачи, относительно наложения платежей за передачу при экспорте.

Энергетическое сообщество Европейского союза обратилось к НКРЭКУ с просьбой не принимать изменения в Кодекс системы передачи в части введения тарифа на передачу при экспорте электроэнергии, поскольку это противоречит европейской практике и законодательству.

В свою очередь экспортеры также заявили об угрозе полного прекращения экспорта электроэнергии из Украины. Так, 30 января 2020 года в коллективном заявлении компаний поставщиков электроэнергии ("Эру Трейдинг", "АКСПО Украина", "Д. Трейдинг", "ГДЕ.Трейдинг", "Энергопоставщик") заявлялось об угрозе полной остановки экспорта электроэнергии из Украины в случае принятия НКРЭКУ этих изменений.