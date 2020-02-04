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Недопрацювання "Укренерго" спричинили проблеми навколо експорту електроенергії, - міністр

Новини » Енергетика     04.02.2020 - 13:12
Недопрацювання "Укренерго" спричинили проблеми навколо експорту електроенергії, - міністр
Ілюстративне фото (УНІАН)

Міністр висловив сподівання, що ці недоопрацювання найближчим часом будуть виправлені

Національна енергетична компанія "Укренерго" не уклала із операторами енергосистем сусідніх країн договори, які б могли дозволити уникнути експортерам електроенергії подвійної сплати тарифу на передачу (країни з якої експортують та в яку експортують), що призвело до ситуації, коли деякі українські компанії відмовляються платити тариф на передачу при експортних операціях. Про це в ефірі одного із національних телеканалів заявив міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

"Витрати покриваються і балансуються між системними операторами. Так сталося, що наш системний оператор не напрацював це рішення, не підписав відповідні договори про взаємозаліки і, відповідно, іноді відбувається ситуація, що можна сплатити двічі: і там кінцевий споживач (умовно поляк) сплатить за це, і тут ми маємо брати (оплату - ред.), бо нам ніхто не платить за користування українськими мережам. Це недопрацювання системного оператора, сподіваюсь найближчим часом доопрацюють", - зазначив міністр.

Нагадаємо, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) ініціювала внесення змін в Кодекс системи передачі, щодо накладання платежів за передачу на експортері.

Енергетичне співтовариство Європейського союзу звернулось до НКРЕКП з проханням не приймати зміни до Кодексу системи передачі в частині введення тарифу на передачу при експорті електроенергії, оскільки це суперечить європейській практиці і законодавству.

В свою чергу експортери також заявили про загрозу повного припинення експорту електроенергії з України. Так, 30 січня 2020 року в колективній заяві компаній постачальників електроенергії ("Еру Трейдинг", "АКСПО Україна", "Д. Трейдинг", "ДЕ.Трейдинг", "Енергопостачальник") заявлялося про загрозу повної зупинки експорту електроенергії з України в разі прийняття НКРЕКП цих змін.

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