Недоотримана виплата померлого пенсіонера: хто може отримати гроші та як це зробити

Нагадаємо, у грудні 2024 року загальна чисельність пенсіонерів в Україні становила 10,348 млн осіб, що на 203,4 тисяч менше, ніж рік тому.

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