UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Недоотримана виплата померлого пенсіонера: хто може отримати гроші та як це зробити

Фото: пенсію померлого пенсіонера можна отримати впродовж 6 місяців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Якщо пенсіонер помер, але не встиг отримати нараховану пенсію, ці кошти можуть отримати його родичі. Хто саме та як це зробити - роз’яснюють юристи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Координаційний центр з надання правничої допомоги.

Хто може звернутися за виплатою

Члени сім’ї, які:

  • проживали разом із пенсіонером на день його смерті
  • є непрацездатними та знаходилися на утриманні померлого (незалежно від спільного проживання): 
  • чоловік/дружина, батьки з інвалідністю чи пенсіонери
  • діти до 18 років або старші, які мають інвалідність, що отримана до повноліття 
  • діти, які навчаються за денною формою навчання - до 23 років або до завершення навчання 
  • діти-сироти - до 23 років (незалежно від навчання)
  • чоловік/дружина, один із батьків, брат, сестра, дідусь чи бабуся, які не працюють і доглядають за дитиною померлого до 8 років.

Куди звертатися із заявою та які документи необхідні

Потрібно звертатися до Пенсійного фонду України впродовж 6 місяців з дня відкриття спадщини.

Потрібні такі документи

  • свідоцтво про смерть
  • документи, які підтверджують родинні стосунки (свідоцтво про народження, шлюб)
  • паспорт
  • для непрацездатних членів сім’ї - документи, які засвідчують утримання:  довідка від органу місцевого самоврядування судове рішення (за потреби).

Що ще варто знати

Розгляд заяви - до 10 днів. Сума - вся недоотримана пенсія по місяць смерті включно. Якщо звернулося кілька осіб - гроші розподіляються між ними порівну. Якщо впродовж 6 місяців ніхто не звернувся - пенсія входить до складу спадщини.

 

Нагадаємо, у грудні 2024 року загальна чисельність пенсіонерів в Україні становила 10,348 млн осіб, що на 203,4 тисяч менше, ніж рік тому.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПенсіїПенсія в УкраїніПенсії в Україні