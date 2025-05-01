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Недополученная выплата умершего пенсионера: кто может получить деньги и как это сделать

Фото: пенсию умершего пенсионера можно получить в течение 6 месяцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Если пенсионер умер, но не успел получить начисленную пенсию, эти деньги могут получить его родственники. Кто именно и как это сделать - разъясняют юристы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Координационный центр по предоставлению юридической помощи.

Кто может обратиться за выплатой

Члены семьи, которые:

  • проживали вместе с пенсионером на день его смерти
  • являются нетрудоспособными и находились на содержании умершего (независимо от совместного проживания):
  • супруг/супруга, родители с инвалидностью или пенсионеры
  • дети до 18 лет или старше, которые имеют инвалидность, полученную до совершеннолетия
  • дети, которые учатся на дневной форме обучения - до 23 лет или до завершения обучения
  • дети-сироты - до 23 лет (независимо от обучения)
  • муж/жена, один из родителей, брат, сестра, дедушка или бабушка, которые не работают и ухаживают за ребенком умершего до 8 лет.

Куда обращаться с заявлением и какие документы необходимы

Нужно обращаться в Пенсионный фонд Украины в течение 6 месяцев со дня открытия наследства.

Нужны следующие документы

  • свидетельство о смерти
  • документы, подтверждающие родственные отношения (свидетельство о рождении, браке)
  • паспорт
  • для нетрудоспособных членов семьи - документы, удостоверяющие содержание: справка от органа местного самоуправления судебное решение (при необходимости).

Что еще стоит знать

Рассмотрение заявления - до 10 дней. Сумма - вся недополученная пенсия по месяц смерти включительно. Если обратилось несколько человек - деньги распределяются между ними поровну. Если в течение 6 месяцев никто не обратился - пенсия входит в состав наследства.

Напомним, в декабре 2024 года общая численность пенсионеров в Украине составляла 10,348 млн человек, что на 203,4 тысяч меньше, чем год назад.

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