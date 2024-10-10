У неділю у Києві деякі тролейбуси та автобуси курсуватимуть по-іншому: у чому причина

У Києві 13 жовтня буде проводитись благодійний Київський марафон Незламності, через що маршрут деяких автобусі та тролейбусів тимчасово змінять.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
Там також нагадали, що заради організації перекриття руху Київська МВА звернулась до Патрульної поліції Києва.
Таким чином, від початку і до закінчення заходів (орієнтовно до 14:30) пасажирський транспорт курсуватиме із такими змінами:
Нагадаємо, що заради безпеки учасників благодійного марафону під час вихідних у столиці буде обмежений рух транспорту.
Цей захід є символічною спортивною подією, присвяченою підтримці українських військових, цивільних, а також стійкості всієї країни під час війни.
Участь у марафоні беруть не лише професійні спортсмени, але й аматори, а також ветерани війни та волонтери. Подія привертає увагу як національної, так і міжнародної спільноти, об'єднуючи людей, які прагнуть висловити свою солідарність та підтримку Україні.
Захід включає різні дистанції, щоб дозволити всім охочим взяти участь незалежно від рівня підготовки. Під час нього відбувається збір коштів для підтримки армії та постраждалих громадян.
Також сьогодні стало відомо, що у Києві визначилися із датою старту опалювального сезону.
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