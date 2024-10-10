У неділю у Києві деякі тролейбуси та автобуси курсуватимуть по-іншому: у чому причина

Там також нагадали, що заради організації перекриття руху Київська МВА звернулась до Патрульної поліції Києва.

Таким чином, від початку і до закінчення заходів (орієнтовно до 14:30) пасажирський транспорт курсуватиме із такими змінами:

тролейбус № 29 - від Дарницької площі до вул. Милославської (за маршрутом тролейбуса № 50-К);

тролейбус № 30 - від вул. Кадетський Гай до ст. м. "Почайна";

тролейбус № 31 - на ділянках від вул. Милославської до Дарницької площі та від ст. м. "Лук’янівська" до ст. м. "Почайна";

тролейбус № 34 - від вул. Північної до вул. Олександра Архипенка;

тролейбус № 44 - від вул. Північної до вул. Олександра Архипенка;

тролейбус № 47 - від вул. Північної до вул. Олександра Архипенка (за маршрутом тролейбуса № 34);

автобус № 73 - в напрямку до ст. м. "Героїв Дніпра" від вул. Милославської до просп. Степана Бандери за власним маршрутом, далі просп. Володимира Івасюка - просп. Степана Бандери - просп. Володимира Івасюка, а потім за власним маршрутом;

тимчасовий автобус № 114-М - вул. Милославська - ст. м. "Почайна" - просп. Червоної Калини (від вул. Милославської) - просп. Романа Шухевича - Північний міст - просп. Степана Бандери - просп. Оболонський до ст. м. "Почайна".

Нагадаємо, що заради безпеки учасників благодійного марафону під час вихідних у столиці буде обмежений рух транспорту.

Київський марафон Незламності

Цей захід є символічною спортивною подією, присвяченою підтримці українських військових, цивільних, а також стійкості всієї країни під час війни.

Участь у марафоні беруть не лише професійні спортсмени, але й аматори, а також ветерани війни та волонтери. Подія привертає увагу як національної, так і міжнародної спільноти, об'єднуючи людей, які прагнуть висловити свою солідарність та підтримку Україні.

Захід включає різні дистанції, щоб дозволити всім охочим взяти участь незалежно від рівня підготовки. Під час нього відбувається збір коштів для підтримки армії та постраждалих громадян.