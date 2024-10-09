У Києві обмежать рух транспорту на вихідних: коли й де саме

У суботу й неділю (12-13 жовтня) у столиці буде частково обмежено рух транспорту - у зв'язку з проведенням благодійного Київського марафону Незламності.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу організаторів.

Де саме та о котрій чекати обмежень

Згідно з інформацією організатора заходу Run Ukraine, часткове обмеження руху в деяких локаціях у Києві (без повного перекриття) буде впроваджене задля безпеки учасників.

"Перекриття доріг - важлива та необхідна умова проведення будь-якого масового змагання та запорука безпеки учасників", - пояснили українцям.

Так, у суботу, 12 жовтня, з 10:30 ранку до 18:30 вечора планують перекрити рух вулицею Труханівською.

Графік обмеження руху в Києві (інфографіка: kyivmarathon.org)

В неділю, 13 жовтня, графік перекриття очікується таким:

на вулиці Труханівській - з 08:15 до 15:30

на Північному мості (в напрямку з житлового масиву Троєщина на Оболонь) - обмеження руху з 08:30 до 14:30

на проспекті Володимира Івасюка (від Північного мосту до будинку 2ГК2) - з 08:30 до 14:30

на Оболонській набережній - з 08:30 до 14:30

на вулиці Прирічній (від будинку 9 до Оболонського острову) - з 08:30 до 14:30

у провулку між будинками Оболонська набережна, 1 та Оболонська набережна, 3 - з 08:30 до 14:00

Уточнюється, що на Північному мості буде обмежено рух двома смугами в напрямку з лівого на правий берег - від парку "Муромець" до з'їзду на проспект Володимира Івасюка.

Часткове обмеження руху Північним мостом (інфографіка: kyivmarathon.org)

Зазначається також, що, схвалюючи рішення про перекриття, міська влада зважила на ряд чинників: