У Києві обмежать рух транспорту на вихідних: коли й де саме
У суботу й неділю (12-13 жовтня) у столиці буде частково обмежено рух транспорту - у зв'язку з проведенням благодійного Київського марафону Незламності.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу організаторів.
Де саме та о котрій чекати обмежень
Згідно з інформацією організатора заходу Run Ukraine, часткове обмеження руху в деяких локаціях у Києві (без повного перекриття) буде впроваджене задля безпеки учасників.
"Перекриття доріг - важлива та необхідна умова проведення будь-якого масового змагання та запорука безпеки учасників", - пояснили українцям.
Так, у суботу, 12 жовтня, з 10:30 ранку до 18:30 вечора планують перекрити рух вулицею Труханівською.
Графік обмеження руху в Києві (інфографіка: kyivmarathon.org)
В неділю, 13 жовтня, графік перекриття очікується таким:
- на вулиці Труханівській - з 08:15 до 15:30
- на Північному мості (в напрямку з житлового масиву Троєщина на Оболонь) - обмеження руху з 08:30 до 14:30
- на проспекті Володимира Івасюка (від Північного мосту до будинку 2ГК2) - з 08:30 до 14:30
- на Оболонській набережній - з 08:30 до 14:30
- на вулиці Прирічній (від будинку 9 до Оболонського острову) - з 08:30 до 14:30
- у провулку між будинками Оболонська набережна, 1 та Оболонська набережна, 3 - з 08:30 до 14:00
Уточнюється, що на Північному мості буде обмежено рух двома смугами в напрямку з лівого на правий берег - від парку "Муромець" до з'їзду на проспект Володимира Івасюка.
Часткове обмеження руху Північним мостом (інфографіка: kyivmarathon.org)
Зазначається також, що, схвалюючи рішення про перекриття, міська влада зважила на ряд чинників:
- благодійність (вже на етапі підготовки Київський марафон Незламності зібрав на благодійність понад 6 млн грн)
- соціальна інтеграція військових та поранених (у межах заходу відбудеться окремий старт для чинних військових та ветеранів війни)
- психологічна підтримка українців (спортивні заходи мають позитивний вплив на фізичне та ментальне здоров'я)
- безпека учасників (на довшому маршруті буде розміщено значно більше укриттів, тож у випадку оголошення повітряної тривоги бігуни зможуть скористатися найближчим з них, не утворюючи скупчень)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Києві запустили новий маршрут автобуса.
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