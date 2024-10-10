В воскресенье в Киеве некоторые троллейбусы и автобусы будут курсировать по-другому: в чем причина

В Киеве 13 октября будет проводиться благотворительный Киевский марафон Несокрушимости, из-за чего маршруты некоторых автобусов и троллейбусов временно изменят.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
Там также напомнили, что ради организации перекрытия движения Киевская МВА обратилась в Патрульную полицию Киева.
Таким образом, от начала и до окончания мероприятий (ориентировочно до 14:30) пассажирский транспорт будет курсировать со следующими изменениями:
Напомним, что ради безопасности участников благотворительного марафона в выходные в столице будет ограничено движение транспорта.
Это мероприятие является символическим спортивным событием, посвященным поддержке украинских военных, гражданских, а также устойчивости всей страны во время войны.
Участие в марафоне принимают не только профессиональные спортсмены, но и любители, а также ветераны войны и волонтеры. Событие привлекает внимание как национального, так и международного сообщества, объединяя людей, стремящихся выразить свою солидарность и поддержку Украине.
Мероприятие включает в себя различные дистанции, чтобы позволить всем желающим принять участие независимо от уровня подготовки. Во время него проходит сбор средств для поддержки армии и пострадавших граждан.
Сегодня стало известно, что в Киеве определились с датой старта отопительного сезона.
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