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В воскресенье в Киеве некоторые троллейбусы и автобусы будут курсировать по-другому: в чем причина

Фото: автобусная остановка, Киев (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

В Киеве 13 октября будет проводиться благотворительный Киевский марафон Несокрушимости, из-за чего маршруты некоторых автобусов и троллейбусов временно изменят.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Там также напомнили, что ради организации перекрытия движения Киевская МВА обратилась в Патрульную полицию Киева.

Таким образом, от начала и до окончания мероприятий (ориентировочно до 14:30) пассажирский транспорт будет курсировать со следующими изменениями:

  • троллейбус № 29 - от Дарницкой площади до ул. Милославской (по маршруту троллейбуса №50-К);
  • троллейбус №30 - от ул. Кадетский Гай в ст. м. "Почайна";
  • троллейбус № 31 - на участках от ул. Милославской до Дарницкой площади и ст. м. "Лукьяновская" к ст. м. "Почайна";
  • троллейбус №34 - от ул. Северной до ул. Александра Архипенко;
  • троллейбус № 44 - от ул. Северной до ул. Александра Архипенко;
  • троллейбус №47 - от ул. Северной до ул. Александра Архипенко (по маршруту троллейбуса № 34);
  • автобус № 73 - в направлении ст. м. "Героев Днепра" от ул. Милославской до просп. Степана Бандеры по собственному маршруту, далее просп. Владимира Ивасюка -просп. Степана Бандеры - просп. Владимира Ивасюка, а затем по собственному маршруту;
  • временный автобус №114-М - ул. Милославская - ст. м. "Почайна" - просп. Червоной Калины (от ул. Милославской) - просп. Романа Шухевича - Северный мост - просп. Степана Бандеры - просп. Оболонский в ст. м. "Почайна".

Напомним, что ради безопасности участников благотворительного марафона в выходные в столице будет ограничено движение транспорта.

Киевский марафон Несокрушимости

Это мероприятие является символическим спортивным событием, посвященным поддержке украинских военных, гражданских, а также устойчивости всей страны во время войны.

Участие в марафоне принимают не только профессиональные спортсмены, но и любители, а также ветераны войны и волонтеры. Событие привлекает внимание как национального, так и международного сообщества, объединяя людей, стремящихся выразить свою солидарность и поддержку Украине.

Мероприятие включает в себя различные дистанции, чтобы позволить всем желающим принять участие независимо от уровня подготовки. Во время него проходит сбор средств для поддержки армии и пострадавших граждан.

Сегодня стало известно, что в Киеве определились с датой старта отопительного сезона.

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Киев