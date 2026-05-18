Недешевий букет: чому ламати бузок заборонено та які штрафи за це можуть виписати

10:24 18.05.2026 Пн
3 хв
Хаотичне обламування гілок не лише травмує рослину, але і загрожує гаманцю
aimg Ірина Костенко
Бузок - прекрасна і запашна рослина, але його краще не ламати (фото ілюстративне: Getty Images)

Романтичне бажання принести додому запашний бузковий букет може обернутися для громадян серйозними неприємностями із законом.

Про це у коментарі для РБК-Україна розповів партнер адвокатського об'єднання "Axios partners", адвокат Павло Шиков.

Хто може скласти протокол "на місці події"

"Квітучий бузок - невіддільний символ української весни", - нагадав експерт.

Він пояснив, що спроба наламати бузкових гілок вручну під час звичайної прогулянки - це правопорушення.

"За яке передбачена фінансова відповідальність", - додав Шиков.

Адвокат повідомив, що очікування, буцімто "за ламанням куща - ніхто не застане", є "помилковим".

Так, за його словами, скласти протокол безпосередньо на місці події мають право:

  • співробітники Національної поліції України;
  • представники муніципальної варти;
  • уповноважені особи місцевих рад;
  • інспектори Державної екологічної інспекції.

"Постанову про накладення штрафу складає адміністративна комісія при виконавчому комітеті місцевої ради", - уточнив спеціаліст.

Скільки може коштувати зірваний бузковий букет

Шиков повідомив, що відповідальність за ламання бузку:

  • не є нововведенням;
  • корегується із законом України "Про благоустрій населених пунктів" (від 06.09.2005 р).

"З погляду українського законодавства, міські зелені насадження є елементом благоустрою. Їхнє пошкодження карається законом", - пояснив юрист.

Він додав, що у таких випадках людину можуть притягти до відповідальності за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) - порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою.

"Притягнення громадян до відповідальності за ст. 152 КупАП є поширеною практикою та широко застосовується впродовж тривалого часу", - поділився адвокат.

Штрафи за це правопорушення можуть бути такими:

  • для громадян - від 340 до 1360 гривень;
  • для посадовців і підприємців - від 850 до 1700 гривень.

Чому ламання бузку - не "корисна обрізка"

Адвокат нагадав, що "серед людей існує міф", нібито "ламання кущів стимулює краще цвітіння наступного року".

"Це - небезпечна помилка. Бузок формує бруньки на майбутній сезон заздалегідь", - констатував Шиков.

Він додав, що насправді хаотичне обламування гілок суттєво травмує рослину:

  • руйнує тканини (на відміну від професійного догляду, "рвані" рани довго не загоюються);
  • відкриває шлях інфекціям (через пошкодження всередину потрапляють грибки та бактерії);
  • приваблює шкідників (ослаблений кущ стає вразливим до комах і може повністю всохнути).

"Закликаємо громадян бути свідомими та поважати закон. Насолоджуватися весняним цвітінням варто виключно у парках, скверах та на прибудинкових територіях, залишаючи красу неушкодженою для інших", - підсумував Шиков.

Важливо: Цей матеріал має виключно ознайомчий характер і не є юридичною консультацією. РБК-Україна не несе відповідальності за дії, вчинені на основі цієї інформації. У разі потреби в правовій допомозі або тлумаченні законодавства рекомендуємо звернутися до кваліфікованого юриста.

