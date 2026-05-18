Недешевий букет: чому ламати бузок заборонено та які штрафи за це можуть виписати

Романтичне бажання принести додому запашний бузковий букет може обернутися для громадян серйозними неприємностями із законом.
Про це у коментарі для РБК-Україна розповів партнер адвокатського об'єднання "Axios partners", адвокат Павло Шиков.
"Квітучий бузок - невіддільний символ української весни", - нагадав експерт.
Він пояснив, що спроба наламати бузкових гілок вручну під час звичайної прогулянки - це правопорушення.
"За яке передбачена фінансова відповідальність", - додав Шиков.
Адвокат повідомив, що очікування, буцімто "за ламанням куща - ніхто не застане", є "помилковим".
Так, за його словами, скласти протокол безпосередньо на місці події мають право:
"Постанову про накладення штрафу складає адміністративна комісія при виконавчому комітеті місцевої ради", - уточнив спеціаліст.
Шиков повідомив, що відповідальність за ламання бузку:
"З погляду українського законодавства, міські зелені насадження є елементом благоустрою. Їхнє пошкодження карається законом", - пояснив юрист.
Він додав, що у таких випадках людину можуть притягти до відповідальності за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) - порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою.
"Притягнення громадян до відповідальності за ст. 152 КупАП є поширеною практикою та широко застосовується впродовж тривалого часу", - поділився адвокат.
Штрафи за це правопорушення можуть бути такими:
Адвокат нагадав, що "серед людей існує міф", нібито "ламання кущів стимулює краще цвітіння наступного року".
"Це - небезпечна помилка. Бузок формує бруньки на майбутній сезон заздалегідь", - констатував Шиков.
Він додав, що насправді хаотичне обламування гілок суттєво травмує рослину:
"Закликаємо громадян бути свідомими та поважати закон. Насолоджуватися весняним цвітінням варто виключно у парках, скверах та на прибудинкових територіях, залишаючи красу неушкодженою для інших", - підсумував Шиков.
Важливо: Цей матеріал має виключно ознайомчий характер і не є юридичною консультацією. РБК-Україна не несе відповідальності за дії, вчинені на основі цієї інформації. У разі потреби в правовій допомозі або тлумаченні законодавства рекомендуємо звернутися до кваліфікованого юриста.