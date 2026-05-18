Недешевый букет: почему ломать сирень запрещено и какие штрафы за это могут выписать

Кто может составить протокол "на месте события"

"Цветущая сирень - неотъемлемый символ украинской весны", - напомнил эксперт.

Он объяснил, что попытка наломать сиреневых веток вручную во время обычной прогулки - это правонарушение.

"За которое предусмотрена финансовая ответственность", - добавил Шиков.

Адвокат сообщил, что ожидание, будто "за ломанием куста - никто не застанет", является "ошибочным".

Так, по его словам, составить протокол непосредственно на месте происшествия имеют право:

сотрудники Национальной полиции Украины;

представители муниципальной стражи;

уполномоченные лица местных советов;

инспекторы Государственной экологической инспекции.

"Постановление о наложении штрафа составляет административная комиссия при исполнительном комитете местного совета", - уточнил специалист.

Сколько может стоить сорванный сиреневый букет

Шиков сообщил, что ответственность за ломку сирени:

не является нововведением;

корректируется с законом Украины "О благоустройстве населенных пунктов" (от 06.09.2005 г.).

"С точки зрения украинского законодательства, городские зеленые насаждения являются элементом благоустройства. Их повреждение карается законом", - объяснил юрист.

Он добавил, что в таких случаях человека могут привлечь к ответственности по статье 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) - нарушение государственных стандартов, норм и правил в сфере благоустройства.

"Привлечение граждан к ответственности по ст. 152 КУоАП является распространенной практикой и широко применяется на протяжении длительного времени", - поделился адвокат.

Штрафы за это правонарушение могут быть такими:

для граждан - от 340 до 1360 гривен;

для должностных лиц и предпринимателей - от 850 до 1700 гривен.

Почему ломка сирени - не "полезная обрезка"

Адвокат напомнил, что "среди людей существует миф", якобы "ломка кустов стимулирует лучшее цветение в следующем году".

"Это - опасное заблуждение. Сирень формирует почки на будущий сезон заранее", - констатировал Шиков.

Он добавил, что на самом деле хаотичное обламывание веток существенно травмирует растение:

разрушает ткани (в отличие от профессионального ухода, "рваные" раны долго не заживают);

открывает путь инфекциям (через повреждения внутрь попадают грибки и бактерии);

привлекает вредителей (ослабленный куст становится уязвимым к насекомым и может полностью усохнуть).

"Призываем граждан быть сознательными и уважать закон. Наслаждаться весенним цветением стоит исключительно в парках, скверах и на придомовых территориях, оставляя красоту невредимой для других", - подытожил Шиков.