За неделю из наиболее опасных районов Киевской области эвакуировали 50 тысяч человек, - Кулеба

Из Киевской области из наиболее опасных районов за неделю эвакуировали около 50 тысяч человек.
Об этом экс-глава Киевской ОВА Алексей Кулеба рассказал в интервью РБК-Украина.
По его словам, большое количество людей выехала своим частным транспортом, они формировали колонны и двигались за колоннами автобусов, которые сопровождали спасатели и скорая помощь.
Также в ближайшее время планируется эвакуация из города Бородянка и ближайших сел.
"Мы знаем, что там находится много наших граждан, которым нужна помощь. Также - из Броварского района. Сегодня шло две колонны на Новую Богдановку и Шевченково", - сказал Кулеба.
Кроме того, с Вышгородского направления также проводится эвакуация.
Экс-глава ОВА добавил, что из всех районов и направлений, где происходили боевые действия, пытаются эвакуировать как можно больше людей.
Ранее мы сообщали, что экс-глава ОВА назвал районы Киевской области, которые сейчас захвачены оккупантами.
Также мы писали, что Кулеба рассказал, где в Киевской области ведутся активные боевые действия.
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