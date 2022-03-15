За неделю из наиболее опасных районов Киевской области эвакуировали 50 тысяч человек, - Кулеба

По его словам, большое количество людей выехала своим частным транспортом, они формировали колонны и двигались за колоннами автобусов, которые сопровождали спасатели и скорая помощь.

Также в ближайшее время планируется эвакуация из города Бородянка и ближайших сел.

"Мы знаем, что там находится много наших граждан, которым нужна помощь. Также - из Броварского района. Сегодня шло две колонны на Новую Богдановку и Шевченково", - сказал Кулеба.

Кроме того, с Вышгородского направления также проводится эвакуация.

Экс-глава ОВА добавил, что из всех районов и направлений, где происходили боевые действия, пытаются эвакуировать как можно больше людей.