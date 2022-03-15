Экс-глава ОВА назвал районы Киевской области, которые сейчас захвачены оккупантами

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина .

По его словам, самая тяжелая ситуация сейчас в Вышгородском районе. Также Кулеба отметил, что полесье и Иванковский район уже временно недоступны более чем две недели, а именно почти с первого дня начала войны.

"К сожалению, на сегодня нам не удается доставить туда гуманитарный груз - продукты и медикаменты. Мы каждый раз подаем на открытие гуманитарных коридоров именно эти маршруты, но, к сожалению, нам их не согласовывают", - рассказал экс-глава.

Кроме того, самая сложная ситуация с Бучанским направлением. Отмечается, что за последние шесть дней оттуда удалось эвакуировать большое количество людей.

"Также мы завезли туда гуманитарную помощь, лекарства. Можем сказать, что на этом направлении у нас проблемным остается город Бородянка и села, что расположены рядом, а также вдоль Житомирской трассы - там, где шли серьезные боевые действия, и сейчас у нас туда доступ ограничен", - добавил Кулеба.

Отмечается, что в этих направлениях сейчас очень сложная гуманитарная ситуация. Также к этому списку прилагается Броварской район, ведь оттуда идет большое количество техники оккупантов.

Сегодня села Богдановка и Новая Богдановка нуждаются в гуманитарной помощи, сказал экс-глава.