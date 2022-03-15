За тиждень з найбільш небезпечних районів Київської області евакуювали 50 тисяч людей, - Кулеба

З Київської області з найбільш небезпечних районів за тиждень евакуювали близько 50 тисяч людей.
Про це екс-глава Київської ОВА Олексій Кулеба розповів у інтерв'ю РБК-Україна.
За його словами, велика кількість людей виїхала своїм приватним транспортом, вони формували колони й рухалися за колонами автобусів, які супроводжували рятувальники та швидка допомога.
Також найближчим часом планується евакуація з міста Бородянка і найближчих сіл.
"Ми знаємо, що там знаходиться багато наших громадян, яким потрібна допомога. Також - з Броварського району. Сьогодні йшло дві колони на Нову Богданівку і Шевченкове", - сказав Кулеба.
Окрім того, з Вишгородського напрямку також проводиться евакуація.
Екс-глава ОВА додав, що з усіх районів та напрямків, де відбувалися бойові дії, намагаються евакуювати якомога більше людей.
Раніше ми повідомляли, що екс-глава ОВА назвав райони Київської області, які зараз захоплені окупантами.
Також ми писали, що Кулеба розповів, де у Київській області ведуться активні бойові дії.
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