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За неделю от гриппа в Украине умер один человек

Новости » Происшествия    03.04.2019 - 14:45
За неделю от гриппа в Украине умер один человек
Иллюстративное фото (clustersalud.americaeconomia.com)

Всего зарегистрировано более 137 тыс. больных

От гриппа в Украине за прошедшую неделю умер один человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины. 

Сообщается, что в течение недели (25-31 марта) гриппом и ОРВИ заболели 137 916 людей, из которых 66,3% дети возрастом до 17 лет. 

По сравнению с неделей ранее, уровень заболеваемости среди взрослых и детей в возрасте до 17 лет уменьшился на 4,6% и 10% соответственно. Эпидемические пороги не превышены ни в одном регионе.

РБК-Украина писало, что 25 марта зарегистрирован один летальный случай от осложнения гриппа в Новоукраинском районе Кировоградской области. Лабораторно подтвержден вирус гриппа типа А (H1N1). Это седьмой летальный случай в области.

Ранее сообщалось, что с 18 по 24 марта зарегистрировано 10 943 больных гриппом в Киеве. За медицинской помощью в учреждения здравоохранения области по поводу ОРВИ обратилось 2977 больных, из них 72,2% дети.

Напомним, что за неделю 11-17 марта гриппом и ОРВИ заболели свыше 153 тыс. людей. Эпидемический порог заболеваемости не был превышен ни в одной из областей.

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