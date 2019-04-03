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За тиждень від грипу в Україні померла одна людина

Новини » Надзвичайні події    03.04.2019 - 14:45
За тиждень від грипу в Україні померла одна людина
Ілюстративне фото (clustersalud.americaeconomia.com)

Всього зареєстровано понад 137 тис. хворих

Від грипу в Україні за минулий тиждень померла одна людина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Міністерства охорони здоров'я України.

Повідомляється, що протягом тижня (25-31 березня) на грип та ГРВІ захворіли 137 916 людей, з яких 66,3% діти віком до 17 років.

В порівнянні з тижнем раніше, рівень захворюваності серед дорослих і дітей у віці до 17 років зменшився на 4,6% і 10% відповідно. Епідемічні пороги не перевищені в жодному регіоні.

РБК-Україна писало, що 25 березня зареєстровано один летальний випадок від ускладнення грипу в Новоукраїнському районі Кіровоградської області. Лабораторно підтверджено вірус грипу типу А (H1N1). Це сьомий летальний випадок в області.

Раніше повідомлялося, що з 18 по 24 березня зареєстровано 10 943 хворих на грип у Києві. За медичною допомогою до закладів охорони здоров'я області з приводу ГРВІ звернулося 2977 хворих, з них 72,2% діти.

Нагадаємо, що за тиждень 11-17 березня на грип та ГРВІ захворіли понад 153 тис. людей. Епідемічний поріг захворюваності не був перевищений ні в одній з областей.

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