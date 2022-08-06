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За неделю эвакуации из Донецкой области вывезли более 2 000 человек

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Донецкая область, Суббота 06 августа 2022 22:26
За неделю эвакуации из Донецкой области вывезли более 2 000 человек Фото: из Донецкой области вывезли более 2 000 человек (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

За неделю обязательной эвакуации из Донецкой области, которая была объявлена правительством, вывезли более 2 000 граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий.

"За первую неделю эвакуировано более 2 тысяч граждан, среди которых женщины, дети, пожилые и маломобильные люди. Некоторые граждане эвакуируются даже со своими домашними любимцами", - говорится в сообщении.

Напомним, РБК-Украина публиковало алгоритм действий при эвакуации из Донецкой области.

Президент Владимир Зеленский лично призывал местных жителей эвакуироваться в безопасные регионы.

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эвакуация Донецкая область Беженцы
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