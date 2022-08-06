За неделю эвакуации из Донецкой области вывезли более 2 000 человек

Фото: из Донецкой области вывезли более 2 000 человек (GettyImages)

За неделю обязательной эвакуации из Донецкой области, которая была объявлена правительством, вывезли более 2 000 граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий.