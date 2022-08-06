За неделю эвакуации из Донецкой области вывезли более 2 000 человек
Фото: из Донецкой области вывезли более 2 000 человек (GettyImages)
За неделю обязательной эвакуации из Донецкой области, которая была объявлена правительством, вывезли более 2 000 граждан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий.
"За первую неделю эвакуировано более 2 тысяч граждан, среди которых женщины, дети, пожилые и маломобильные люди. Некоторые граждане эвакуируются даже со своими домашними любимцами", - говорится в сообщении.
Напомним, РБК-Украина публиковало алгоритм действий при эвакуации из Донецкой области.
Президент Владимир Зеленский лично призывал местных жителей эвакуироваться в безопасные регионы.
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