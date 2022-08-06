За тиждень евакуації з Донецької області вивезли понад 2 000 осіб
Фото: з Донецької області вивезли понад 2 000 осіб (GettyImages)
За тиждень обов'язкової евакуації з Донецької області, яка була оголошена урядом, вивезли понад 2 000 громадян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій.
"За перший тиждень евакуйовано понад 2 тисячі громадян, серед яких жінки, діти, літні та маломобільні люди. Деякі громадяни евакуюються навіть зі своїми домашніми улюбленцями", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, РБК-Україна публікувало алгоритм дій при евакуації з Донецької області.
Президент Володимир Зеленський особисто закликав місцевих жителів евакуюватися в безпечні регіони.
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