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За тиждень евакуації з Донецької області вивезли понад 2 000 осіб

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Донецька область, Субота 06 серпня 2022 22:26
За тиждень евакуації з Донецької області вивезли понад 2 000 осіб Фото: з Донецької області вивезли понад 2 000 осіб (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

За тиждень обов'язкової евакуації з Донецької області, яка була оголошена урядом, вивезли понад 2 000 громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"За перший тиждень евакуйовано понад 2 тисячі громадян, серед яких жінки, діти, літні та маломобільні люди. Деякі громадяни евакуюються навіть зі своїми домашніми улюбленцями", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, РБК-Україна публікувало алгоритм дій при евакуації з Донецької області.

Президент Володимир Зеленський особисто закликав місцевих жителів евакуюватися в безпечні регіони.

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