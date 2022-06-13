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За неделю энергетики ДТЭК вернули свет в почти полмиллиона домов в зоне боевых действий

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Понедельник 13 июня 2022 16:29
За неделю энергетики ДТЭК вернули свет в почти полмиллиона домов в зоне боевых действий Фото: за неделю энергетики ДТЭК вернули свет в почти полмиллиона домов в зоне боевых действий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

За прошедшую неделю энергетики вернули свет 440 тысячам семей в Донецкой и Днепропетровской области, чьи дома обесточены из-за вражеских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ДТЭК.

"Несмотря на ежедневные обстрелы в области энергетики ДТЭК за неделю с 6 по 12 июня вернули свет 439 937 семьям в 263 населенных пунктах Донецкой области. В некоторых населенных пунктах из - за регулярных обстрелов энергетикам приходится чуть ли не ежедневно проводить ремонты сетей и возвращать свет жителям", - сообщили в компании.

11 июня из-за вражеского обстрела пострадало оборудование НЭК "Укрэнерго". Это привело к обесточиванию более 300 тысяч жителей севера Донецкой области - Краматорского и Бахмутского районов. Энергетики ДТЭК и НЭК "Укрэнерго" совместно запитать по временной схеме север Донецкой области на время ремонта основной линии.

Также вражеские обстрелы снова повредили электросети в Криворожском районе Днепропетровщины. За прошедшую неделю аварийные бригады ДТЭК вернули свет почти 600 семей в 4 населенных пунктах области.

Аварийные бригады энергетиков непрерывно работают 109 суток, чтобы оперативно восстанавливать электроснабжение населенных пунктов, пострадавших из-за боевых действий.

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