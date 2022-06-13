За тиждень енергетики ДТЕК повернули світло в майже півмільйона домівок в зоні бойових дій

За минулий тиждень енергетики повернули світло 440 тисячам родин у Донецькій та Дніпропетровській області, чиї домівки знеструмлені через ворожі обстріли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДТЕК.

"Попри щоденні обстріли в області енергетики ДТЕК за тиждень з 6 по 12 червня повернули світло 439 937 родинам у 263 населених пунктах Донецької області. В деяких населених пунктах через регулярні обстріли енергетикам доводиться мало не щодня проводити ремонти мереж та повертати світло мешканцям", - повідомили в компанії.

11 червня через ворожий обстріл постраждало обладнання НЕК "Укренерго". Це призвело до знеструмлення понад 300 тисяч мешканців півночі Донецької області - Краматорського та Бахмутського районів. Енергетики ДТЕК та НЕК "Укренерго" спільно заживити по тимчасовій схемі північ Донецької області на час ремонту основної лінії.

Також ворожі обстріли знову пошкодили електромережі у Криворізькому районі Дніпропетровщини. За минулий тиждень аварійні бригади ДТЕК повернули світло майже 600 родин у 4 населених пунктах області.

Аварійні бригади енергетиків безперервно працюють 109 діб, щоб оперативно відновлювати електропостачання населених пунктів, які постраждали через бойові дії.