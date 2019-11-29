В штабе сообщили о потерях среди боевиков за неделю

На Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации потеряли 25 человек за последнюю неделю. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

По информации разведки ООС, с 22 по 28 ноября было ликвидировано 10 боевиков, еще 15 человек составляют санитарные потери оккупантов.

"Военнослужащие Объединенных сил дают адекватный ответ, открывая огонь по российским оккупантам, в случае угрозы жизни и здоровью украинских воинов и попытках захвата территорий или проникновения вражеских диверсионно-разведывательных групп", - отметили в ООС.

Напомним, в течение прошлых суток, 28 ноября, вооруженные формирования РФ 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Боевики вели обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди украинских военных нет.

Также РБК-Украина писало, что миссия ОБСЕ зафиксировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области. За сутки зафиксировано 220 взрывов, тогда как в предыдущий отчетный период было зафиксировано 190 взрывов.