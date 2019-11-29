За тиждень бойовики на Донбасі втратили 25 осіб, - штаб

На Донбассе збройні формування Російської Федерації втратили 25 чоловік за останній тиждень. Про це повідомили в штабі операції Об'єднаних сил (ООС) Facebook.

За інформацією розвідки ООС, з 22 по 28 листопада було ліквідовано 10 бойовиків, ще 15 осіб складають санітарні втрати окупантів.

"Військовослужбовці Об'єднаних сил дають адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по російським окупантам, у випадку загрози життю і здоров'ю українських вояків і спробах захоплення територій або проникнення ворожих диверсійно-розвідувальних груп", - зазначили в ООС.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 28 листопада, збройні формування РФ 9 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Бойовики вели обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Втрат серед українських військових немає.

Також РБК-Україна писало, що місія ОБСЄ зафіксувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій області. За добу зафіксовано 220 вибухів, тоді як у попередній звітний період було зафіксовано 190 вибухів.