Недалеко от Харькова ночью сломался электропоезд "Интерсити"

Сегодня ночью, 21 июля, на станции Люботин, которая расположена неподалеку от Харькова, сломался скоростной электропоезд Hyundai. Он следовал по маршруту №726 Киев - Харьков.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

В ведомстве сообщили, что пассажиры рейса были доставлены к станции назначения с помощью вспомогательного локомотива с задержкой в 2 часа. Сейчас специалисты "Укрзализныци" и Hyundai Rotem выясняют причины остановки поезда.

"Укрзализныця" просит прощения за временные неудобства", - добавили в компании.

Напомним, вчера на перегоне Воскобойня - Верхнеднепровск сошли с рельсов поезда, в результате чего шесть пассажирских поездов следовали по маршруту с опозданием.

Также РБК-Украина сообщало, что грузовой поезд Одесской железной дороги сошел с рельсов на станции Чернолесская в Кировоградской области, разрушив служебное здание.