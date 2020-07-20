На железной дороге произошла авария: какие поезда задерживаются

Подготовлен обходной маршрут через ст. Верховцево, Кривой Рог и Запорожье для ряда пассажирских поездов
На перегоне Воскобойня - Верхнеднепровск сошли с рельсов поезда. Движение восстановлено по одной колее: железнодорожники освободили парную колею перегона и восстановили движение поездов, прежде всего пассажирских.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
Из-за аварии опаздывают пассажирские поезда:
№ 80 Киев - Днепр;
№ 115 Бердянск, Покровск - Киев;
№ 54 Одесса - Днепр;
№ 4 Запорожье - Ужгород;
№ 83 Мариуполь - Киев;
№ 733 Покровск - Киев.
Вместе с тем, подготовлен обходной маршрут через ст. Верховцево, Кривой Рог и Запорожье для ряда пассажирских поездов.
Перегон Воскобойня - Верхнеднепровск будет открыт для движения поездов в обоих направлениях в ближайшее время.
Напомним, грузовой поезд Одесской железной дороги сошел с рельсов на станции Чернолесская в Кировоградской области, разрушив служебное здание.
Отметим, под Мелитополем легковой автомобиль на переезде попал под поезд.