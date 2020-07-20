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На железной дороге произошла авария: какие поезда задерживаются

Днепропетровская область, Понедельник 20 июля 2020 12:27
На железной дороге произошла авария: какие поезда задерживаются
Фото: поезд (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Подготовлен обходной маршрут через ст. Верховцево, Кривой Рог и Запорожье для ряда пассажирских поездов

На перегоне Воскобойня - Верхнеднепровск сошли с рельсов поезда. Движение восстановлено по одной колее: железнодорожники освободили парную колею перегона и восстановили движение поездов, прежде всего пассажирских.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Из-за аварии опаздывают пассажирские поезда:

№ 80 Киев - Днепр;
№ 115 Бердянск, Покровск - Киев;
№ 54 Одесса - Днепр;
№ 4 Запорожье - Ужгород;
№ 83 Мариуполь - Киев;
№ 733 Покровск - Киев.

Вместе с тем, подготовлен обходной маршрут через ст. Верховцево, Кривой Рог и Запорожье для ряда пассажирских поездов.

Перегон Воскобойня - Верхнеднепровск будет открыт для движения поездов в обоих направлениях в ближайшее время.

Напомним, грузовой поезд Одесской железной дороги сошел с рельсов на станции Чернолесская в Кировоградской области, разрушив служебное здание.

Отметим, под Мелитополем легковой автомобиль на переезде попал под поезд.

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