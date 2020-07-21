ru
ua

Неподалік Харкова вночі зламався електропоїзд "Інтерсіті"

Автор: Андрій Козловський

Наразі фахівці "Укрзалізниці" та Hyundai Rotem з'ясовують причини зупинки потягу

Сьогодні вночі, 21 липня, на станції Люботин, яка розташована неподалік Харкова, зламався швидкісний електропоїзд Hyundai. Він прямував за маршрутом №726 Київ - Харків.

Популярні новини

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

У відомстві повідомили, що пасажирів рейсу було доправлено до станції призначення за допомогою допоміжного локомотива із затримкою у 2 години. Наразі фахівці "Укрзалізниці" та Hyundai Rotem з'ясовують причини зупинки потягу.

""Укрзалізниця" просить вибачення за тимчасові незручності", - додали в компанії.

Нагадаємо, вчора на перегоні Воскобійня - Верхньодніпровськ зійшли з рейок потяги, внаслідок чого шість пасажирських поїздів прямували за маршрутом із запізненням.

Також РБК-Україна повідомляло, що вантажний поїзд Одеської залізниці зійшов з рейок на станції Чорноліська в Кіровоградській області, зруйнувавши службову будівлю.

Прогноз погоди
► У справі "Роттердам+" немає складу злочину, - Сакварелідзе ► У "Слуги народу" готові до зростання і цін та девальвації після емісії гривні
Читати всі новини