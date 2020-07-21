ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Недалеко от Харькова ночью сломался электропоезд "Интерсити"

Харьковская область, Вторник 21 июля 2020 09:17
Недалеко от Харькова ночью сломался электропоезд "Интерсити"
Фото: скоростной электропоезд "Интерсити" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Сейчас специалисты "Укрзализныци" и Hyundai Rotem выясняют причины остановки поезда

Сегодня ночью, 21 июля, на станции Люботин, которая расположена неподалеку от Харькова, сломался скоростной электропоезд Hyundai. Он следовал по маршруту №726 Киев - Харьков.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

В ведомстве сообщили, что пассажиры рейса были доставлены к станции назначения с помощью вспомогательного локомотива с задержкой в 2 часа. Сейчас специалисты "Укрзализныци" и Hyundai Rotem выясняют причины остановки поезда.

"Укрзализныця" просит прощения за временные неудобства", - добавили в компании.

Напомним, вчера на перегоне Воскобойня - Верхнеднепровск сошли с рельсов поезда, в результате чего шесть пассажирских поездов следовали по маршруту с опозданием.

Также РБК-Украина сообщало, что грузовой поезд Одесской железной дороги сошел с рельсов на станции Чернолесская в Кировоградской области, разрушив служебное здание.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины поезд
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь