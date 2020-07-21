Неподалік Харкова вночі зламався електропоїзд "Інтерсіті"

Фото: швидкісний електропоїзд "Інтерсіті" (Віталій Носач, РБК-Україна)

Наразі фахівці "Укрзалізниці" та Hyundai Rotem з'ясовують причини зупинки потягу

Сьогодні вночі, 21 липня, на станції Люботин, яка розташована неподалік Харкова, зламався швидкісний електропоїзд Hyundai. Він прямував за маршрутом №726 Київ - Харків.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

У відомстві повідомили, що пасажирів рейсу було доправлено до станції призначення за допомогою допоміжного локомотива із затримкою у 2 години. Наразі фахівці "Укрзалізниці" та Hyundai Rotem з'ясовують причини зупинки потягу.

""Укрзалізниця" просить вибачення за тимчасові незручності", - додали в компанії.

Нагадаємо, вчора на перегоні Воскобійня - Верхньодніпровськ зійшли з рейок потяги, внаслідок чого шість пасажирських поїздів прямували за маршрутом із запізненням.

Також РБК-Україна повідомляло, що вантажний поїзд Одеської залізниці зійшов з рейок на станції Чорноліська в Кіровоградській області, зруйнувавши службову будівлю.