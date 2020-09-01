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НБУ за месяц пополнил резервы почти на полмиллиарда долларов

Киев, Вторник 01 сентября 2020 12:47
НБУ за месяц пополнил резервы почти на полмиллиарда долларов
Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Центробанк возобновил покупку валюты

Национальный банк Украины (НБУ) в течение августа 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 460,5 млн долларов. При этом центробанк не проводил интервенций по продаже валюты.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Таким образом, НБУ возобновил покупку валюты на межбанке после июльской паузы.

НБУ за месяц пополнил резервы почти на полмиллиарда долларов

По данным центробанка, всего с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 4475,40 млн долларов и продал на 3291,80 млн долларов. Таким образом, с начала 2020 года чистая покупка валюты Нацбанком составила 1183,60 млн долларов.

НБУ за месяц пополнил резервы почти на полмиллиарда долларов

Как отметил глава Совета Национального банка Богдан Данилишин, в августе 2020 года стабилизация валютных поступлений в Украину способствовала сглаженной работе валютного рынка. Благодаря этому Национальный банк возобновил выкуп избытка предложения иностранной валюты на межбанковском рынке.

Как сообщало РБК-Украина, на прошлой неделе НБУ сократил покупку валюты на межбанке в два раза. Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 25-28 августа 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 68,00 млн долларов. При этом центробанк не проводил интервенций по продаже валюты.

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