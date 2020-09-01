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В пределах коридора: аналитик дал прогноз курса доллара на начало осени

Киев, Вторник 01 сентября 2020 07:10
В пределах коридора: аналитик дал прогноз курса доллара на начало осени
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс существенно не отклонится от уровня 27,5 грн/доллар

На валютном рынке на этой неделе не ожидается особых изменений. Курс гривны будет колебаться снова недалеко от уровня 27,5 грн/доллар.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович.

Как отметил аналитик, рынок будет больше самобалансироваться с участием НБУ преимущественно в пределах 20 млн долларов в день для пополнения международных резервов.

Котович напомнил, что курс не претерпел особых колебаний на прошлой неделе и оставался недалеко от уровня 27,5 грн/доллар.

"Близко к этому уровню курс будет колебаться и на этой неделе", - сказал он.

По его данным, на прошлой неделе валютный рынок балансировался преимущественно самостоятельно, заставив НБУ лишь однажды приобрести более чем в 20 млн долларов за день. А в четверг НБУ не покупал валюту и в пятницу приобрел меньше чем привычные 20 млн долларов.

Аналитик отметил, что достаточный уровень ликвидности в банковской системе и достаточно активное возмещения НДС не побудили к чрезмерной продаже валюты, а нерезиденты не спешили с продажей ОВГЗ из своего портфеля.

Как сообщало РБК-Украина, на прошлой неделе НБУ сократил покупку валюты на межбанке в два раза. Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 25-28 августа 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 68,00 млн долларов. При этом центробанк не проводил интервенции по продаже валюты.

Напомним, Минэкономики улучшило ожидания на 2020 год по курсу доллара. Министерство ожидает, что среднегодовой курс в 2020 году составит 27 гривен за доллар (в официальном прогнозе - 29,5 гривен за доллар), в конце года - 28,3 гривен +/- 1 гривна (в официальном прогнозе - 30 гривен за доллар).

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