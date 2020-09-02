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Межбанк открылся дальнейшим ростом курса доллара

Киев, Среда 02 сентября 2020 10:44
Межбанк открылся дальнейшим ростом курса доллара
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Доллар превысил уровень 27,60 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 2 сентября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 4 копейки до 27,63 гривен за доллар, курс в покупке до 27,61 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 25 копеек до 32,78 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,6100 - 27,6300 грн/доллар, евро 32,7647 - 32,7857 грн/евро, российский рубль 0,3733 - 0,3738 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

27,6100

27,6300

EUR/UAH

32,7647

32,7857

RUB/UAH

0,3733

0,3738

Межбанк открылся дальнейшим ростом курса доллара

Отметим, 1 сентября торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,5750 - 27,5950 грн/доллар, евро 33,0183 - 33,0394 грн/евро, российский рубль 0,3748 - 0,3754 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 сентября 2020 года установил официальный курс на уровне 27,60 гривен за доллар. Курс на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Напомним, НБУ за месяц пополнил резервы почти на полмиллиарда долларов. Национальный банк Украины в течение августа 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 460,5 млн долларов. При этом центробанк не проводил интервенций по продаже валюты.

По прогнозу аналитик группы ICU, на валютном рынке на этой неделе не ожидается особых изменений. Курс гривны будет колебаться снова недалеко от уровня 27,5 грн/доллар.

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