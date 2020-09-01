Небольшой рост: что происходит с курсом доллара 1 сентября

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подорожал на 4 копейки, евро превысил уровень 33 гривны

В обменных пунктах Украины сегодня, 1 сентября 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 4 копейки до 27,68 гривен за доллар. Курс евро вырос на 20 копеек до 33,01 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,45 (27,39 - 31 августа), продажи - 27,68 (27,64 - 31 августа) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 32,47 (32,27 - 31 августа), продажи - 33,01 (32,81 - 31 августа) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,41 (3,43 - 31 августа), продажи 3,80 (3,78 - 31 августа) грн за 10 рублей.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 1 сентября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 27,59 гривен за доллар, курс в покупке до 27,57 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 14 копеек до 33,01 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 1 сентября справочный курс на уровне 27,60 грн/доллар, повысив его по сравнению с 31 августа (27,56 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 27,50 - 27,70 грн/доллар, повысив его по сравнению с предыдущим днем.

По прогнозу аналитик группы ICU, на валютном рынке на этой неделе не ожидается особых изменений. Курс гривны будет колебаться снова недалеко от уровня 27,5 грн/доллар.

Как отметил глава Совета Национального банка Богдан Данилишин, в августе 2020 года стабилизация валютных поступлений в Украину способствовала сглаженной работе валютного рынка. Благодаря этому Национальный банк возобновил выкуп избытка предложения иностранной валюты на межбанковском рынке.