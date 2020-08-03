Небольшой рост: что происходит с курсом доллара 3 августа

В обменных пунктах Украины сегодня, 3 августа 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 2 копейки до 27,78 гривен за доллар. Курс евро снизился на 5 копеек до 32,86 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,54 (27,54 - 31 июля), продажи - 27,78 (27,76 - 31 июля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 32,13 (32,27 - 31 июля), продажи - 32,86 (32,91 - 31 июля) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,43 (3,50 - 31 июля), продажи 3,83 (3,90 - 31 июля) грн за 10 рублей.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 3 августа 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 27,72 гривен за доллар, курс в покупке до 27,70 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился ос на 18 копеек до 32,55 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 3 августа справочный курс на уровне 27,69 грн/доллар, повысив его по сравнению с 31 июля (27,66 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 27,55 - 27,75 грн/доллар, повысив его по сравнению с предыдущим днем.

Напомним, Национальный банк Украины в течение недели 27-31 июля 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 38,00 млн долларов и не проводил интервенций по продаже валюты.

Однако по итогам июля сформировалось отрицательное сальдо в 368,70 млн долларов. Всего центробанк купил 130,00 млн долларов и продал 498,70 млн долларов.

Отметим, Кабинет министров одобрил "Прогноз экономического и социального развития Украины на 2021 - 2023 годы", согласно которому обменный курс в течение 2021 года в среднем составит 29,1 гривен за доллар, на конец года - 28,8 гривен.