ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Минэкономики дало прогноз курса доллара к гривне на следующий год

Киев, Среда 29 июля 2020 11:12
Минэкономики дало прогноз курса доллара к гривне на следующий год
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курсовые ожидания ведомства немного улучшились

Обменный курс в течение 2021 года в среднем составит 29,1 гривен за доллар, на конец года - 28,8 гривен. Эти ожидания Минэкономики заложило в проект "Прогноза экономического и социального развития Украины на 2021 - 2023 годы".

Соответствующий проект постановления содержится в повестке дня заседания Кабмина на 29 июля.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, в предыдущем прогнозе ожидания были на уровне 29,7 гривен за доллар в среднем за год и 29,3 гривен за доллар на конец года.

В рамках оценки фискальных рисков для бюджета Минэкономики на основе интегральной эконометрической модели также сделало симуляцию влияния более крепкой гривны на прогнозные макропоказатели.

"Минэкономики отмечает, что разработанный и представленный прогноз является сценарным предположениям, а не простой экстраполяцией предыдущих тенденций развития экономики Украины", - говорится в документе.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль выступил против искусственной девальвации гривны, отметив, что курс регулируется рынком.

Отметим, согласно прогнозу правительства Украины курс в 2020 году должен составить 30 грн/доллар.

На основании этого курса рассчитаны доходы государственного бюджета, в частности, от акцизов и таможенных сборов.

Читайте РБК-Украина в Google News

Курс доллара Новости Украины курс НБУКурс гривныКурс доллара
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь