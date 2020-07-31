ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

НБУ возобновил покупку валюты на межбанке

Киев, Пятница 31 июля 2020 18:25
НБУ возобновил покупку валюты на межбанке
Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Несмотря на покупку валюты по итогам месяца сформировалось негативное сальдо

Национальный банк Украины в течение недели 27-31 июля 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 38,00 млн долларов. При этом центробанк не проводил интервенций по продаже валюты.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Таким образом, НБУ возобновил покупку валюты впервые с начала месяца. Однако по итогам июля сформировалось отрицательное сальдо в 368,70 млн долларов. Всего центробанк купил 130,00 млн долларов и продал 498,70 млн долларов.

По данным центробанка, с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 4014,90 млн долларов и продал на 3291,80 млн долларов. Таким образом, с начала 2020 года чистая покупка валюты Нацбанком составила 723,10 млн долларов.

Напомним, Национальный банк Украины в течение недели 20-24 июля 2020 года продал на межбанковском валютном рынке 347,80 млн долларов для поддержки курса гривны.

Отметим, официальный курс доллара к гривне за июль 2020 года вырос на 3,7% с 26,69 гривен за доллар до 27,69 гривен за доллар.

В НБУ считают, что временный рост турбулентности на валютном рынке и девальвация гривны в июле обусловлены ситуативными психологическими факторами

Читайте РБК-Украина в Google News

Курс доллара Новости Украины курс НБУКурс гривныНациональный банк Украины
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь