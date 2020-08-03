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Невелике зростання: що відбувається з курсом долара 3 серпня

Автор: Олександр Білоус

Долар подорожчав на 2 копійки, євро подешевшав на 5 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 3 серпня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем зріс на 2 копійки до 27,78 гривень за долар. Курс євро знизився на 5 копійок до 32,86 гривень за євро.

Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,54 (27,54 - 31 липня), продажу - 27,78 (27,76 - 31 липня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 32,13 (32,27 - 31 липня), продажу - 32,86 (32,91 - 31 липня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,43 (3,50 - 31 липня), продажу 3,83 (3,90 - 31 липня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 3 серпня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 27,72 гривень за долар, курс купівлі до 27,70 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився ос на 18 копійок до 32,55 гривень за євро.

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Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 3 серпня довідковий курс на рівні 27,69 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 31 липня (27,66 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 27,55 - 27,75 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з попереднім днем.

Нагадаємо, Національний банк України протягом тижня 27-31 липня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 38,00 млн доларів і не проводив інтервенції з продажу валюти.

Проте за підсумками липня сформувалося від'ємне сальдо в 368,70 млн доларів. Всього центробанк купив 130,00 млн доларів і продав 498,70 млн доларів.

Відзначимо, Кабінет міністрів схвалив "Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2021 - 2023 роки", згідно з яким обмінний курс протягом 2021 року в середньому становитиме 29,1 гривень за долар, на кінець року - 28,8 гривень.

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