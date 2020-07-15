Небольшое снижение: что происходит с курсом доллара 15 июля

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подешевел на 4 копейки, евро подорожал на 15 копеек

В обменных пунктах Украины сегодня, 15 июля 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 4 копейки до 27,20 гривен за доллар. Курс евро вырос на 15 копеек до 30,96 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,00 (27,01 - 14 июля), продажи - 27,20 (27,24 - 14 июля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 30,40 (30,29 - 14 июля), продажи - 30,96 (30,81 - 14 июля) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,45 (3,45 - 14 июля), продажи 3,86 (3,86 - 14 июля) грн за 10 рублей.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 15 июля 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 27,09 гривен за доллар, курс в покупке до 27,06 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 30,90 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 15 июля справочный курс на уровне 27,10 грн/доллар, снизив его по сравнению с 14 июля (27,15 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 27,00 - 27,15 грн/доллар, снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Согласно прогнозам аналитиков группы ICU, на этой неделе валютный курс продолжит колебаться около 27 гривен/доллар.

При этом главный фактор, влияющий на рынок, - назначение нового главы НБУ, поэтому весомым будет как обнародование кандидатуры, так и голосование в Верховной раде.

Напомним, глава МВФ Кристалина Георгиева напомнила о необходимости сохранения независимости Национального банка Украины.